Анчелотти не видит проблем в словах тренера «Хоффенхайма» о работе в «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал слова наставника «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсмана. Итальянский специалист подчеркнул, что не видит никаких проблем в словах Нагельсмана.
«Это вполне нормально, когда такой молодой и достойный специалист, как Юлиан, мечтает о работе у руля гранда. Он немец, и это нормально», — приводит слова Анчелотти интернет-портал Goal.
Ранее Нагельсман заявил, что в его мечтах о будущем «Бавария» играет важную роль. Слова вызвали резонанс, и после этого он отправил Анчелотти смс с извинениями.
Нагельсман: у Анчелотти титулов больше, чем у меня рубашек в шкафу