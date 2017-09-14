Зидан признал, что не смог бы забить так, как это сделал Серхио Рамос

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал гол защитника Серхио Рамоса в матче группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ. Рамос поразил ворота соперников ударом «ножницами».
«Я не мог забивать такие голы, на такое способны лишь немногие. Серхио обычно поражает ворота соперников ударом головой. Этот удар «ножницами» был немного необычным», — приводит слова французского специалиста Marca.
«Реал» встречался с кипрской командой на своём поле и одержал победу со счётом 3:0. Рамос стал автором третьего гола «сливочных».
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