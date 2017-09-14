Агент: Анчелотти знает, что пытаться вернуть Крооса в «Баварию» — утопия

Фолькер Штрут, агент полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса, исключил возвращение футболиста сборной Германии в мюнхенскую «Баварию». Кроос покинул ряды немецкого гранда в 2014 году, перейдя в «Королевский клуб».
«Господин Анчелотти знает, что пытаться вернуть Крооса в «Баварию» — утопия. Кроме того, сам Тони недавно повторил, что больше не будет играть в чемпионате Германии. Когда смотришь на сегодняшние цены трансферного рынка, то можно сказать, что «Реал» совершил очень выгодную сделку, заплатив за Крооса € 25 млн. Для сравнения отмечу, что тогда Хамес Родригес перебрался из «Монако» в «Реал» за € 80 млн», — цитирует Штрута Sport Bild.
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