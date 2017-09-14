Касемиро: хотим, чтобы такой игрок, как Роналду, всегда был на поле

Полузащитник «Реала» Карлос Касемиро, комментируя победу над АПОЭЛ (3:0) в первом туре группового турнира Лиги чемпионов, отметил вклад в положительный результат Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.
«Говорить о Криштиану очень легко, мы знаем, что он лучший футболист в мире. Мы счастливы, что он вернулся и находится в хорошей форме. Хотим, чтобы такой игрок, как Роналду, всегда был на поле.
Также вы можете видеть, как работает Бэйл. Он хочет забивать голы и всегда борется, чтобы помочь «Реалу».
Что касается Лиги чемпионов, в раздевалке нет беспокойства. Мы дважды сыграли вничью в чемпионате, и сразу начались разговоры, но мы спокойны и работаем дальше. Это футбол. Бывают неудачные дни, когда всё идёт не так хорошо. Но мы набрали три важных очка в Лиге чемпионов и теперь готовимся к сложному матчу в чемпионате против «Реала Сосьедад», — цитирует Касемиро Goal.