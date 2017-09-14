Матч «Вардар» — «Зенит» покажут в 71 стране мира

Матч первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором «Вардар» на своём поле будет принимать «Зенит», покажут в 71 стране мира. Об этом сообщил официальный сайт петербургского клуба. Встреча состоится сегодня в Скопье, игра начнётся в 22:05 по московскому времени.
Матч будет судить датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом. Его помощниками будут Хенрик Ларсен и Хейне Серенсен, дополнительными помощниками — Микаэль Тюкгор и Йенс Мое. Четвёртым рефери назначен Ларс Рикс.
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