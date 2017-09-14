Бердыев: Азмун пока не тренируется, но завтра вернётся к занятиям

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о готовности некоторых игроков к матчу 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом», который состоится в Казани 17 сентября. Также Бердыев высказал мнение по поводу екатеринбургской команды.
«Азмун пока не тренируется, но вернётся к занятиям завтра вместе с Рочиной. Также Жемалетдинов и Кудряшов, надеюсь, будут готовы к матчу с «Уралом». Думаю, в этом году «Урал» нашёл определённый баланс между атакой и обороной: они показывают неплохой комбинационный футбол без грубых ошибок в обороне», — приводит слова Бердыева «Спорт Бизнес Online».
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