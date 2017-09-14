Кудряшов: Сесар Навас похож на Бердыева, это лучший защитник в России

Футболист «Рубина» Фёдор Кудряшов поделился мнением о вернувшемся в казанскую команду 37-летнем защитнике Сесаре Навасе и сравнил испанца с главным тренером Курбаном Бердыевым.
«Если говорить об игровых качествах, то, на мой взгляд, это лучший защитник в России. В конце каждого сезона нас просят назвать трёх лучших игроков чемпионата, и я два года подряд его записывал. Реально считаю, что он лучший. Но он ещё и лидер раздевалки. Связующее звено между иностранцами и русскими. Незаменимый человек.
Нет, он не «пихает» — никому и никогда. Всегда спокойно объясняет. В чём-то он похож на Курбана Бекиевича в этом плане. Понятно, что тренер по-разному себя ведёт, есть метод кнута и пряника, а Сесар — он всегда спокоен», — сказал Кудряшов.
Кудряшов: сейчас не только в футболе, а по всей стране кризис и всем тяжело