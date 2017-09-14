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Дисквалификация защитника «Реала» Марсело сокращена до одного матча

14 сентября 2017, четверг. 20:40 Футбол

Апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации удовлетворил апелляцию «Реала» и сократил дисквалификацию защитника мадридской команды Марсело до одного матча, сообщает ABC.es.

В матче 3-го тура испанской Примеры с «Леванте» (1:1) бразилец получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике Хефферсоне Лерме.

Изначально Марсело был дисквалифицирован на два матча, но было принято решение сократить дисквалификацию до одной игры.

Таким образом, защитник, продливший контракт с «Реалом» до 2022 года, пропустит только игру с «Реалом Сосьедад» 17 сентября.

Видео эпизода можно посмотреть в YouTube.

Источник: Abc.es Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Марсело
Новости. Футбол
14 сентября 2017, четверг
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