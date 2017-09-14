Скауты 25 европейских клубов посетили матч «Бенфика» — ЦСКА

Скауты многих европейских клубов посетили матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — ЦСКА. Как сообщает португальский журналист Том Кундерт, на игру в Лиссабон, которая состоялась 12 сентября, приехали представители 25 клубов. В их числе скауты «Милана», «Атлетико», дортмундской «Боруссии», «Барселоны», «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и «Интера».
ЦСКА переиграл «Бенфику» со счётом 2:1. На гол Хариса Сеферовича «армейцы» ответили мячами Витиньо и Тимура Жамалетдинова.
Фотографию списка скаутов можно посмотреть в «Твиттере».
Скауты «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» просматривали Оланаре на игре «Янг Бойз» — ЦСКА