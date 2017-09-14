Видео: гол «Кёльна» в ворота «Арсенала» с дальней дистанции после ошибки Оспины

Нападающий «Кельна» Джон Кордоба открыл счёт в матче группового этапа Лиги Европы с «Арсеналом».
На 9-й минуте голкипер английской команды Давид Оспина вышел за пределы своей штрафной, чтобы выбить мяч, но выбил его на игрока немецкой команды, от ног которого мяч оказался у Кордобы. Колумбиец сразу же пробил по воротам с дальней дистанции, и Оспина ничего не смог сделать.
Видео гола «Кёльна» в ворота «Арсенала» можно посмотреть в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Кёльн».