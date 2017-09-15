Хёнесс: слова наставника «Хоффенхайма»? У меня нет мнения на этот счёт

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс отказался прокомментировать слова главного тренера «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсмана. Нагельсман заявил, что в его мечтах о будущем «Бавария» играет важную роль. Слова вызвали резонанс, и после этого он отправил наставнику «Баварии» Карло Анчелотти смс с извинениями.
«Слова наставника «Хоффенхайма»? У меня нет мнения на этот счёт», — приводит слова Хёнесса Bild.
Ранее Анчелотти отметил, что не видит проблем в словах Нагельсмана и считает вполне естественным, что немецкий специалист стремится работать у руля «Баварии».
Анчелотти не видит проблем в словах тренера «Хоффенхайма» о работе в «Баварии»