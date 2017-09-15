Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона, сообщает The Sun со ссылкой на Bild. 28-летний футболист был бы не против воссоединиться с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью, с которым знаком по совместной работе в «Реале».
Хавбек сборной Германии ранее принял решение не продлевать свой контракт и уйти из лондонского клуба следующим летом в статусе свободного агента.
Озил перешёл в лондонский клуб в 2013 году, когда был приобретён из «Реала» примерно за € 47 млн. В текущем сезоне хавбек провёл в АПЛ четыре матча.