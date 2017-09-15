Вернер: я бы солгал, сказав, что мне не приятен интерес со стороны «Реала»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер в интервью AS прокомментировал интерес к себе со стороны «Реала». Ранее испанские СМИ сообщили, что скауты мадридского клуба следят за 21-летним футболистом.
«Я очень счастлив в Лейпциге, и когда я нахожусь на поле, мои единственные мысли только об этой команде. На данный момент я не думаю о «Реале» или других клубах, но, конечно, мне приятно слышать, что команды, подобные «Реалу», мной интересуются. Я бы солгал, если бы сказал, что это меня не волнует», — сказал Вернер.
В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Тимо Вернер в 3 матчах забил 3 гола.
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