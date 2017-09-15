Руководство ЦСКА сочтёт сезон успешным, если команда выйдет в Лигу чемпионов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какое место в турнирной таблице РФПЛ по итогам сезона устроит «армейцев». После 9-го тура подопечные Виктора Гончаренко идут на четвёртой позиции.
«Абсолютно довольны мы будем первой строчкой в таблице. Но нужно быть реалистами. Место, которое позволит пройти в группу Лиги чемпионов, желательно напрямую, будет успешным. Уверен, ребята приложат все силы, чтобы у ЦСКА по итогам чемпионата снова был достойный результат!» — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Денису Целых и Даниле Игнатову.
Полное интервью с Романом Бабаевым читайте на «Чемпионате» в скором времени.
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