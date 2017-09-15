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Бабаев: мем про состав ЦСКА через 30 лет понравился

15 сентября 2017, пятница. 20:52 Футбол

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о меме «Состав ЦСКА через 30 лет», который появился после того, как клуб не приобрёл ни одного новичка минувшим летом.

«Видел мем про состав ЦСКА через 30 лет. Мне понравился. Чувство юмора в такой ситуации очень помогает. Мы постоянно обсуждаем эти темы в команде, и мне приятна реакция ребят. Многие бы, наверное, бросили вёсла, видя, что усиления нет, но к нашим парням это не относится. Лозунг наших болельщиков «Не отступать и не сдаваться» для команды является посылом к действию. Многие результаты, в том числе и победа над «Бенфикой», были добыты во многом за счёт характера и опыта.

То, что команда из года в год не меняется, — стереотип. В линии обороны появился Васин, который до этого за ЦСКА почти не играл, а сейчас приносит пользу. В полузащите и нападении — Витиньо, тот же Головин, подтягивается другая молодёжь. Сейчас наиболее остро стоит проблема нападающего, а стратегически — линии обороны. Если наши ветераны, которые до сих пор остаются лучшими защитниками с российским паспортом, одновременно завершат карьеру, будем решать этот вопрос. Другое дело, что на данный момент я не вижу адекватной замены Игнашевичу и Березуцким в России. Так что, наверное, придётся обращать внимание на зарубежных футболистов.

ЦСКА нужны качественные игроки, хотя бы сопоставимые с теми, кто уже есть в команде. Таких бесплатных вариантов найти не удалось. Но катастрофы в этом не вижу. С оговоркой по нападающему, состав у нас укомплектованный и боеспособный. Это доказывают и результаты прошлых сезонов — три золота и два серебра. Мы ведь не только в это трансферное окно никого не приобрели. Здорово, когда есть возможность обновлять состав и брать классных футболистов из Латинской Америки и Европы, но, когда её нет, это не означает, что команда не способна бороться», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Денису Целых и Даниле Игнатову.

Полное интервью с Романом Бабаевым читайте на «Чемпионате».

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Гендиректор ПФК ЦСКА Роман Бабаев обстоятельно и честно – о составе, трансферах, посещаемости и перспективах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Роман Бабаев Сергей Игнашевич Фото
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