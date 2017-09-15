Уилкер Анхель: были предложения из Италии и Испании, но рад играть в «Ахмате»

Венесуэльский защитник «Ахмата» Уилкер Анхель подчеркнул, что не жалеет о решении перейти в российский клуб в 2016 году.
«С пяти лет я начал заниматься футболом, и меня, ещё юного, начали приглашать сначала в молодёжную, а потом и в первую сборную страны. Считаю, мне посчастливилось перейти в „Ахмат“. Мне нравится стиль команды. Это в моём духе — биться до конца, быть по-спортивному амбициозным. При этом у меня были другие варианты — в Италии, Испании. Но рад, что всё сложилось так и я в „Ахмате“», — сказал Уилкер в интервью клубной пресс-службе.
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