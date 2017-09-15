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«Кёльн»: осуждаем поведение некоторых фанатов, мы не ассоциируем себя с ними

15 сентября 2017, пятница. 23:07 Футбол

«Кёльн» на своём официальном сайте опубликовал заявление по поводу беспорядков, которые произошли перед гостевым матчем немецкой команды с «Арсеналом» (1:3) в групповом этапе Лиги Европы. Начало встречи было отложено из-за большого количества прибывших фанатов «Кёльна». В то время как гостям было выделено 3 тыс. билетов, в Лондон приехали 20 тыс. болельщиков.

«Футбольный клуб «Кёльн» осуждает произошедшее перед матчем с «Арсеналом». При этом мы гордимся тем, что десятки тысяч наших фанатов отправились на игру в Лондон. Подавляющее большинство болельщиков весело и позитивно проводили время.

Из-за огромного спроса на билеты было бы желательно, по соображениям безопасности, предоставлять болельщикам гостей больше билетов, чем назначаемые пять процентов от вместимости стадиона. Следовало ожидать, что тысячи фанатов «Кельна» попытаются избежать ограничений и получить билеты всеми возможными способами.

Служба безопасности стадиона, к сожалению, не была должным образом подготовлена к этой проблеме. Концепция безопасности оказалась неадекватной числу фанатов, количество полицейских было слишком мало.

Также мы считаем, что нет никакого оправдания поведению фанатов, которые нападали на полицейских и оскорбляли их. Мы не ассоциируем себя с этими людьми и осуждаем их поведение. Эти люди ответственны за то, что произошло. Хотя «Кёльн» не имеет отношения к ним, мы просим прощения у наших английских друзей», — сообщается в заявлении клуба.

Ранее УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении «Арсенала» и «Кёльна». Немецкая команда может быть наказана сразу за несколько нарушений со стороны своих фанатов: беспорядки на трибунах, использование пиротехники и нанесение ущерба стадиону. «Арсеналу» вменяется в вину нарушение правил безопасности во время проведения встречи.

«Арсенал»: много билетов на матч с «Кёльном» достались фанатам через спекулянтов
Источник: ФК "Кёльн" Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Кёльн Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
15 сентября 2017, пятница
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