Клопп: Миньоле — основной вратарь «Ливерпуля», он проведёт 85-87 % матчей

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что бельгийский голкипер Симон Миньоле является основным вратарём красных и проведёт в текущем сезоне львиную долю матчей, несмотря на появление в воротах Лориса Кариуса на старте группового этапа Лиги чемпионов.
«Конечно, я здесь босс, и я решаю такие вещи, игрокам приходится принять это. Нам нужны сильные голкиперы, и мы не можем каждый год искать нового второго или третьего номера. У нас есть молодые вратари в своём лучшем возрасте, и все они готовы играть, поэтому мы должны использовать эту ситуацию на благо клуба и команды, и они это понимают. Никто из них не приходил ко мне в офис и не говорил: «Босс, ты идиот». Ничего подобного не было.
Симон Миньоле — наш первый номер. В этом сезоне он проведёт 85-87 % матчей. Кариус отлично сыграл в матче с «Севильей», но, очевидно, болельщикам нужно привыкнуть к его футболу», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.