Хуммельс и Видаль выйдут в стартовом составе «Баварии» на матч с «Майнцем»

Защитник Матс Хуммельс и полузащитник Артуро Видаль выйдут в стартовом составе «Баварии» на матч 4-го тура Бундеслиги с «Майнцем». Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти, сообщается на официальном сайте клуба.
Хуммельс не принимал участия в игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (5:0), так как получил отдых. Что касается Видаля, то он пропустил игру с бельгийцами из-за дисквалификации.
В то же время матч с «Манйцем» пропустят защитники Давид Алаба и Хуан Бернат.
Матч «Бавария» — «Майнц» пройдёт сегодня, 16 сентября, в Мюнхене, начало — в 16:30 мск.
Анчелотти: «Бавария» сыграла с «Андерлехтом» не на топ-уровне