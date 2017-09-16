Куадрадо: «Ювентус» не ограничивает себя потолком, потому что не боится мечтать

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо отметил, что его команда постепенно набирает форму.
«Когда начинаешь сезон, нельзя обрести своё лучшее состояние за пару дней, но теперь мы достигли очень хорошего уровня готовности, работая максимально упорно и решительно. Мы, конечно, знаем, что есть вещи, которые нужно улучшить, и мы полны решимости сделать это.
Совет тренера Аллегри полезен для достижения нашей цели. Он сказал, что нужно быть той командой, которой мы всегда были. Мы всегда должны стремиться к максимуму, отдавать все силы и использовать все возможности. Мы не ограничиваем себя потолком, потому что не боимся мечтать», — сказал игрок в эфире Sky.
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