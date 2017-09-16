Лустиг: с таким поведением Неймар никогда не станет, как Месси

Защитник «Селтика» Микаэль Лустиг по итогам домашнего матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:5) прокомментировал поведение нападающего соперника Неймара.
По окончании матча Неймар отказался пожать руку другому защитнику «Селтика» Энтони Ралстону. По ходу матча Ралстон несколько раз нарушил правила на форварде «ПСЖ» и получил жёлтую карточку. В одном из эпизодов при счёте 0:3 Неймар, поругавшись с Ралстоном, демонстративно посмотрел на табло и показал ему три пальца.
«Неймар? С таким поведением он никогда не станет таким, как Месси», — приводит слова Лустига A Bola.
Видео эпизодов, в которых Неймар поругался с Ралстоном и отказался пожимать ему руку после матча, доступны в «Твиттере».
Защитник «Селтика»: если Неймар хочет себя так вести, пожалуйста, мне всё равно