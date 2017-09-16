Власов: будет очень здорово, если получится забить «Зениту»

Бывший полузащитник «Зенита» Олег Власов, ныне выступающий за «Динамо СПБ», поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Кубка России.
Матч между двумя петербургскими командами состоится 21 сентября и пройдёт на стадионе, расположенном на Крестовском острове.
«Это будет хороший матч. Очень хочется сыграть в нём, причём удачно. Глобальной принципиальности здесь нет. Но у «Зенита» очень сильная команда, против таких играть всегда интересно. Это и есть мотивация. Сыграть с сильной командой на шикарном стадионе — все в «Динамо» этого ждут. К тому же обещают много болельщиков на трибунах, для наших ребят это очень интересно. А насколько тяжело придётся, будет видно уже во время игры. Уверен, когда наши футболисты выйдут на поле, ничего страшного ни с кем не произойдёт. Конечно, постараюсь в этом матче отличиться. Если это получится, будет очень здорово», — приводит слова Власова официальный сайт «Зенита».