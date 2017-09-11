Матч Кубка России «Динамо СПб» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург»

Как стало известно «Чемпионату», матч 1/16 финала Кубка России «Динамо СПб» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург». Сегодня, 11 сентября, состоялось совещание представителей клубов, на котором выбрали арену. Матч состоится 21 сентября и начнётся в 21:00 по московскому времени.
Отметим, что «Динамо СПб», выступающее в ФНЛ, домашние матчи чемпионата проводит на «Петровском». После 13 туров «Динамо» в ФНЛ занимает 3-е место. «Зенит» в российской Премьер-Лиге располагается на первой строчке.
Расписание матчей 1/16 финала Кубка России можно посмотреть на «Чемпионате».