Экс-защитник «Зенита» Костин: cыграть против родного клуба — это для меня вызов

Бывший защитник «Зенита» Кирилл Костин, выступающий ныне за «Динамо СПБ», поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Кубка России.
Матч между двумя петербургскими командами состоится 21 сентября и пройдёт на стадионе, расположенном на Крестовском острове.
Мне очень хочется сыграть! Но я пока не знаю, получится ли это — у меня сейчас небольшое повреждение. Сыграть против родного клуба — это для меня вызов. Но не что-то сверхзначимое, поэтому я не придаю этому большого значения. Это кубковый матч, и мы должны добиться результата. Хочу ли я что-то доказать «Зениту»? Нет. У меня нет никакой обиды. Надеюсь, у «Зенита» на меня тоже. Рабочие моменты.
Не страшно ли выходить на столь большой стадион как «Санкт-Петербург»? Я не боюсь. Но это самый крупный стадион из тех, на которых мне приходилось играть. До этого была «Арена Химки» в прошлом году. Тогда зрителей пришло не очень много. В любом случае приятно играть на большом стадионе, это совершенно другие эмоции и ощущения", — приводит слова Костина официальный сайт «Зенита».