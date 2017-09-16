Фалькао признал вину по делу о налоговом мошенничестве

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао, который выступал за «Атлетико» с 2011 по 2013 год, признал себя виновным по делу о налоговом мошенничестве в Испании и заплатит штраф в размере € 6,9 млн, чтобы избежать суда, сообщает Reuters.
31-летнего Фалькао в Испании обвиняли в уклонении от уплаты налогов с прибыли за свои имиджевые права на сумму € 5,66 млн с 2012 по 2014 годы.
В июле 2017 года колумбийский футболиста заплатил € 8,2 млн испанским властям по данному делу, поэтому около € 1,3 млн ему будет возвращено.
Фалькао согласился выплатить € 8,2 млн налоговой службе Испании