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«Енисей» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до девяти матчей

16 сентября 2017, суббота. 16:57 Футбол

В матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Енисей» со счётом 2:0 обыграл нижегородский «Олимпиец». Встреча проходила в Дзержинске.

На седьмой минуте Ирек Ганиев поразил собственные ворота, а на 30-й окончательный результат установил Сердер Сердеров.

Подопечные Дмитрия Аленичева занимают первую строчку в таблице чемпионата, опережая на три очка «Крылья Советов», которым ещё предстоит сыграть в этом туре.

При этом беспроигрышная серия «Енисея» составляет девять матчей, из которых восемь команда выиграла.

В другом матче первенства «Сибирь» на выезде обыграла с минимальным счётом «Шинник». Единственный гол на 67-й минуте забил Александр Дегтярёв.

ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
16 сентября 2017, суббота. 15:00 МСК
Олимпиец
Нижний Новгород
0 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 – Ганиев – 7 (автогол), 0:2 – Сердеров – 30
ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
16 сентября 2017, суббота. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
0 : 1
Сибирь
Новосибирск
0:1 – Дегтярёв – 67
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Олимпиец ФК Енисей ФК Сибирь Шинник
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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