«Енисей» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до девяти матчей

В матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Енисей» со счётом 2:0 обыграл нижегородский «Олимпиец». Встреча проходила в Дзержинске.
На седьмой минуте Ирек Ганиев поразил собственные ворота, а на 30-й окончательный результат установил Сердер Сердеров.
Подопечные Дмитрия Аленичева занимают первую строчку в таблице чемпионата, опережая на три очка «Крылья Советов», которым ещё предстоит сыграть в этом туре.
При этом беспроигрышная серия «Енисея» составляет девять матчей, из которых восемь команда выиграла.
В другом матче первенства «Сибирь» на выезде обыграла с минимальным счётом «Шинник». Единственный гол на 67-й минуте забил Александр Дегтярёв.