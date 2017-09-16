Кадыров пожелал удачи Дидье Дрогба

Глава Чеченской Республики и почётный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров на своей странице в «Инстаграме» пожелал удачи известному ивуарийскому футболисту Дидье Дрогба. Как сообщает «Грозный-Информ», 39-летний Дрогба в одном из видеороликов пожелал успехов «Ахмату» и в завершении сказал: «Ахмат — сила!».
«Легендарный футболист современности. Девять лет выступал за „Челси“ и стал лучшим бомбардиром-иностранцем. У него много ещё титулов „Лучший“. Лучший футболист Африки, лучший футболист в истории сборной Кот-д-'Ивуара, лучший бомбардир английской Премьер-лиги в течение двух лет. В этом сезоне выступает за американский клуб „Финикс Райзинг“. Дидье Дрогба прекрасно играет в футбол и твёрдо знает, что „Ахмат — сила!“. Удачи тебе, Дидье!» — написал Кадыров.