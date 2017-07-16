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Кадыров: ведёт ли «Ахмат» переговоры с Роналдиньо? У нас взгляды чуть повыше

16 июля 2017, воскресенье. 23:22. Футбол

Глава Чеченской Республики и почётный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров рассказал о важности успешных выступлений грозненской команды под новым названием, а также объяснил, почему на домашний матч 1-го тура РФПЛ с «Амкаром» был приглашён бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.

«Конечно, присутствует волнение. И даже не только из-за игры. Мы продолжаем то, что начал наш первый президент, и дали клубу имя великого человека и государственного деятеля. Взяли на себя намного большие обязательства, чем вчера. Поэтому я уверен, что это чувствует и команда, и тренерский штаб, и тем более мы. Волнение не на один день, а на сезон и долгие сезоны. Будем делать всё для того, чтобы в Чеченской Республике развивался спорт, поскольку в 2018 году мы должны провести в России чемпионат мира. Это идея президента страны, верховного главнокомандующего. Мы за здоровый образ жизни, да здравствует спорт!

Ведём ли переговоры с приехавшим в Грозный Роналдиньо? Роналдиньо, так скажем, уже не наш игрок. У нас взгляды чуть повыше. Роналдиньо — тот человек, благодаря которому я полюбил футбол. Он играл очень тактично, показывал высочайший класс. Такого не было и, уверен, не будет. Поэтому я пригласил его, чтобы у нашего подрастающего поколения был стимул и чтобы футболисты равнялись на него. Знаю, что наши ребята тоже хотели стать лучшими, как Роналдиньо. Поэтому это возможность для футболистов познакомиться с ним, почувствовать, как это, быть рядом со звездой, посоветоваться.

Нам очень обидно, что Тина Канделаки не приехала сюда. Такого мероприятия нет нигде, и она не приехала. Привет ей передайте», — сказал Кадыров в эфире телеканала «Наш футбол».

Роналдиньо: возобновить карьеру в России? Я уже очень стар для этого
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Амкар Ахмат Рамзан Кадыров Роналдиньо
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