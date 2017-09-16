Дубль Хоакина принёс «Бетису» победу над «Депортиво»

«Бетис» одержал победу над «Депортиво» в матче четвёртого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 2:1.
Дубль в составе хозяев оформил бывший полузащитник сборной Испании 36-летний Хоакин Санчес, отличившийся на 14-й и 76-й минутах игры. За гостей единственный гол забил хавбек Федерико Картабия.
«Бетис» набрал шесть очков и вышел на восьмое место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Депортиво» (1) располагается на 17-й позиции.