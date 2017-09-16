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Тренер «Кубани»: бояться «Спартака» на своём стадионе, мне кажется, нет смысла

16 сентября 2017, суббота. 22:55 Футбол

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился ожиданиями от домашнего матча 1/16 финала Кубка России со «Спартаком» (20 сентября).

«Я уже как-то говорил, но повторю: сама по себе схема не играет никакой роли, будет ли на поле четыре, пять или три защитника. Всё, что происходит в обороне перед нашей штрафной, — это всё очень предсказуемые вещи, а то, что отличает действительно гибкую команду от негибкой, — это именно действия в атаке. Потому что именно там идёт максимальная ротация игроков, максимальный креатив — там. В обороне никакого креатива не может быть, там постоянно происходят математические вещи: подстраховка, выход на игрока, и, в зависимости от того, будет пять, четыре или три игрока в обороне, это просто выбор тактики на определённый матч.

Если вы анализируете наши матчи, то видите, что иногда мы отказываемся от прессинга вверху, как, например, в матче с «Енисеем». Тогда мы понимали, что физически команда чувствует себя не очень хорошо, и что мы не сможем в интенсивном ключе провести весь матч. Но когда не оказываешь давления вверху, потом это давление начинает ощущать твоя оборона. И если анализировать матч с «Енисеем», то мы очень мало там создали в атаке, при этом в первом тайме ничего не позволив создать сопернику. Но рано или поздно давление возрастает, футболисты утомляются, и в конце игры «Енисей» имел два-три очень серьёзных момента.

Другими словами, если отказаться от контригры или серьёзной собственной игры, то можно не найти что-то новое, потеряв своё. Команда должна — по крайней мере, такая команда, как «Кубань», — придерживаться определённого стиля и собственной игры, философии своей игры, несмотря на то что приедет «Спартак». Да, приедет чемпион, но бояться его здесь, в Краснодаре, на своем стадионе, мне кажется, нет смысла.

Нужно продолжать совершенствовать свою игру, я согласен с этим. Искать какие-то возможности внутри себя. Но, повторю, схема не имеет такого решающего значения. Наоборот, думаю, болельщикам будет интересно посмотреть, как мы сможем сыграть с чемпионом страны», — цитирует Калешина сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Кубань" Сообщить об ошибке
Теги
Кубань ФК Спартак Евгений Калешин
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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