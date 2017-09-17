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Гризманн: новый стадион «Атлетико» — лучший из всех, на которых я играл

17 сентября 2017, воскресенье. 00:58 Футбол

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился впечатлениями от победы со счётом 1:0 над «Малагой» в матче четвёртого тура чемпионата Испании.

«Очень рад победе. Счастлив забить первый гол на новой арене. Надеюсь, впереди еще много побед. Мы были очень взволнованы, когда выходили на новый стадион.

Мы тренировались здесь в четверг, но чего-то не хватало. Чего именно? 12-го игрока, фанатов. Это лучший стадион, на котором я когда-либо играл. Я говорю это не кривя душой", — цитирует Гризманна Marca.

«Матрасники» провели первую игру на новом стадионе «Ванда Метрополитано», который вмещает почти 68 000 зрителей. Встречу с «Малагой» посетили 63 114 болельщиков.

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид ФК Малага Антуан Гризманн
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