Паулиньо: очень рад, что забил победный гол в матче «Хетафе» — «Барселона»

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо прокомментировал волевую победу над «Хетафе» в матче четвёртого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Я очень рад, что забил победный гол. Хорошо, что команда сравняла счет до этого. Самое главное – это три очка. В таких ситуациях сложно забивать, но я получил отличный пас от Месси, и очень доволен этим голом.
У «Хетафе» отличные игроки, мы пропустили первыми, но сохранили спокойствие и перевернули игру», – цитирует Паулиньо Football Espana.
Видео гола доступно в «Твиттере».
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