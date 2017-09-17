«Боруссия» из Мёнхенгладбаха об удалении Кейта: это стиль Мане

Полузащитник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Кристоф Крамер прокомментировал эпизод встречи с «РБ Лейпциг» (2:2) в четвёртом туре Бундеслиги. Футболиста высоко поднятой ногой атаковал хавбек «Лейпцига» Наби Кейта и попал по лицу, за что был удостоен прямой красной карточки.
«Это выглядело хуже, чем было на самом деле. Я не ожидал, что его нога окажется столь высоко, подумал, что он будет действовать локтем. Я не хочу его обвинять, но это выглядело достаточно глупо», — цитирует футболиста издание Kicker.
«Это стиль Мане», — отреагировала на инцидент пресс-служба «Боруссии», намекая на недавнее нарушение нападающего «Ливерпуля» во встрече с «Манчестер Сити».
Видео эпизода доступно для просмотра в «Твиттере».
«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Боруссией» М, заканчивая матч в меньшинстве