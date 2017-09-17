«Селтик» довёл рекордную беспроигрышную серию в Шотландии до 55 матчей

Лидер первенства Шотландии «Селтик» продолжает рекордную серию матчей без поражений на внутренней футбольной арене. После разгромного поражения от «ПСЖ» (0:5) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, команда Брендана Роджерса не оставила шансов «Росс Каунти» (4:0) в шестом туре Премьер-лиги. Таким образом, рекордная беспроигрышная серия в чемпионате Шотландии и Кубке лиги составляет 55 матчей.
В последний раз «Селтик» проигрывал в шотландском первенстве 11 мая 2016 года. Тогда команда уступила «Сент-Джонсону» на выезде со счётом 1:2.
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