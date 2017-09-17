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Левандовски: у «Баварии» получилось всё, что мы запланировали

17 сентября 2017, воскресенье. 06:33 Футбол

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, оформивший дубль во втором тайме матча с «Майнцем» (4:0) в четвёртом туре Бундеслиги, поделился впечатлениями от игры команды из Мюнхена.

«Мы очень довольны. Мы действительно хорошо играли, с самой первой минуты мы контролировали игру, а потом забили четыре мяча. Всё, что мы запланировали, получилось. Когда мы действуем так гибко и разнообразно, то сопернику, конечно, тяжело», — приводит послематчевый комментарий польского футболиста клубная пресс-служба.

«Бавария» разгромила «Майнц»
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
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Бавария Майнц Роберт Левандовски
Новости. Футбол
17 сентября 2017, воскресенье
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