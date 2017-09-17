Левандовски: у «Баварии» получилось всё, что мы запланировали

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, оформивший дубль во втором тайме матча с «Майнцем» (4:0) в четвёртом туре Бундеслиги, поделился впечатлениями от игры команды из Мюнхена.
«Мы очень довольны. Мы действительно хорошо играли, с самой первой минуты мы контролировали игру, а потом забили четыре мяча. Всё, что мы запланировали, получилось. Когда мы действуем так гибко и разнообразно, то сопернику, конечно, тяжело», — приводит послематчевый комментарий польского футболиста клубная пресс-служба.
«Бавария» разгромила «Майнц»