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«Бавария» разгромила «Майнц»

16 сентября 2017, суббота. 18:27 Футбол

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на своём поле со счётом 4:0 разгромила «Майнц». У мюнхенской команды дубль оформил Роберт Левандовски, по одному мячу забили Томас Мюллер и Арьен Роббен. В таблице подопечные Карло Анчелотти на данный момент располагаются на второй строчке, отставая на одно очко от «Ганновера».

Что касается остальных матчей тура, то «Шальке» в гостях выиграл у «Вердера» (2:1), «Штутгарт» дома обыграл «Вольфсбург» (1:0), «Аугсбург» на выезде был сильнее «Айнтрахта» (2:1).

Германия - Бундеслига. 4-й тур
16 сентября 2017, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
4 : 0
Майнц
Майнц
1:0 – Мюллер – 11, 2:0 – Роббен – 23, 3:0 – Левандовски – 50, 4:0 – Левандовски – 77
Германия - Бундеслига. 4-й тур
16 сентября 2017, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
1 : 2
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 – Сане – 20, 1:1 – Велькович – 22 (автогол), 1:2 – Горецка – 83
Германия - Бундеслига. 4-й тур
16 сентября 2017, суббота. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
1 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 – Аколо – 42
Германия - Бундеслига. 4-й тур
16 сентября 2017, суббота. 16:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1 : 2
Аугсбург
Аугсбург
0:1 – Макс – 20, 0:2 – Каюби – 77, 1:2 – Йович – 79
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Айнтрахт Аугсбург Бавария Вердер Вольфсбург Майнц Шальке-04 Штутгарт
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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