Анчелотти: «Бавария» смогла действовать более вертикально, была опаснее

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от победы над «Майнцем» в матче четвёртого тура немецкой Бундеслиги со счётом 4:0.
«Мы хорошо играли, демонстрировали высокую скорость. Наши четыре игрока атаки хорошо комбинировали, много передвигались. Мы смогли действовать более вертикально, были опаснее. В обороне мы были хорошо организованы, практически ничего не позволив сопернику», — цитирует Анчелотти сайт клуба.
У мюнхенской команды дубль оформил Роберт Левандовски, по одному мячу забили Томас Мюллер и Арьен Роббен.
«Бавария» разгромила «Майнц»