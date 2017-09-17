«Тосно» — «Спартак»: команды определились с комплектами формы на игру

Состоялось совещание перед матчем 10-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Спартаком». Команды определились с комплектами формы на игру.
«Тосно» сыграет в белом комплекте формы, а «Спартак» — в красном, информирует пресс-служба хозяев.
Матч состоится 17 сентября. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РФПЛ «Тосно» — «Спартак». Начало встречи, которая пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», запланировано на 13:00 по московскому времени.
Фото доступно в «твиттере» «Тосно».