«Челси» — «Арсенал»: Озил пропустит матч из-за мышечного повреждения

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил не поможет лондонской команде в дерби с «Челси» в 5-м туре чемпионата Англии.
Немецкий футболист пропустил субботнюю тренировку и, скорее всего, не попадёт в заявку «Арсенала» на игру с «Челси». У Озила мышечное повреждение, информирует Mirror. Степень серьёзности травмы неизвестна. Хавбек пропустит вторую подряд игру «канониров» — до этого он не играл с «Кёльном» (3:1) в Лиге Европы.
Матч «Челси» — «Арсенал» состоится сегодня, 17 сентября, начало — в 15:30 по московскому времени.
Озил рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед»