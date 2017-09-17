Источник: Усман Дембеле из-за травмы пропустит два месяца

Новичок «Барселоны» нападающий Усман Дембеле из-за травмы пропустит больше, чем ожидалось, сообщает beIN Sports.
По данным издания, французский футболист, получивший травмы подколенного сухожилия, выбыл на два месяца.
Дембеле был вынужден поле на 29-й минуте матча 4-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (2:1), состоявшегося 16 сентября.
После матча испанская Marca сообщила, что 20-летний форвард выбыл из строя на срок до трёх недель.
Напомним, Дембеле перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера француза составила € 105 млн плюс бонусы.