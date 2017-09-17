«Вильярреал» разгромил «Алавес», Черышев вышел со скамейки на 89-й минуте

«Вильярреал» разгромил «Алавес» в матче четвёртого тура испанской Примеры. Встреча прошла в Алавесе на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Дубль в составе «Вильярреала» оформил Седрик Бакамбу, ещё один гол забил Карлос Бакка. Российский полузащитник «жёлтой субмарины» Денис Черышев вышел на поле со скамейки запасных на 89-й минуте. 26-летний футболист провёл всего вторую игру после возвращения на поле из-за травмы, полученной в феврале этого года.
«Вильярреал» набрал шесть очков и вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» в первых четырёх турах не набрал ни одного очка и располагается на последней позиции.
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