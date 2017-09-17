Бубнов: Каррера, возможно, поплыл

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об игре красно-белых в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно».
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью со счётом 2:2. При этом красно-белые, играя в большинстве и ведя 2:0, в концовке пропустили дважды.
«Спартак» уже третью игру 2:0 ведёт и не может выиграть. Безобразная оборона. Виновата ротация, нет взаимопонимания в защите.
Каррера, возможно, поплыл. Зачем он поменял Таски? Это ошибка. Хочешь усилить нападение — замени полузащитника или крайнего защитника», — заявил Бубнов.
Каррера: причины надо спросить у игроков «Спартака», у меня нет объяснений
Каррера: причины надо спросить у игроков «Спартака», у меня нет объяснений