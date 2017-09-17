Каррера: мне стыдно, такое недопустимо

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал упущенную победу над «Тосно» (2:2) в 10-м туре РФПЛ. Москвичи вели со счётом 2:0, играя в большинстве, но в концовке пропустили два мяча.
«Надо спросить у игроков, почему происходят такие ситуации в концовках матчей. Потому что здесь не играют роли физические кондиции. Мне очень сложно понять, почему это происходит. Тем более в таком матче, в котором мы играли хорошо.
Вести в счёте 2:0 с командой, которая играет в меньшинстве, и в итоге сыграть вничью… Мне стыдно. Это недопустимо. Прежде всего по отношению к болельщикам и к майке, которую мы надеваем», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Каррера: причины надо спросить у игроков «Спартака», у меня нет объяснений