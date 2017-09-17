Дудиев: игрокам «Тосно» получилось показать, что мы не хуже «Спартака»

Защитник «Тосно» Аслан Дудиев прокомментировал ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 10-го тура РФПЛ.
«После первого гола впали в лёгкую эйфорию. Силы откуда-то появились, и мы поверили, что сможем отыграться. При счёте 0:2 особо не верилось.
Стало ли неожиданностью, что Промес не вышел с первых минут? Нет, всё читалось. У них был матч с «Марибором», после которого они практически половину состава поменяли. Но я считаю, что те, которые вышли против нас, ничем не хуже.
Нам перед игрой говорили, что мы можем сделать историю. Просили показать, что мы не хуже игроков «Спартака». Не без ошибок, но у нас это получилось», — передаёт слова Дудиева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Видео интервью Дудиева можно посмотреть на «Чемпионате».
А. Заболотный: тренеры больше нас хотели выйти на поле в матче со «Спартаком»