«Хоффенхайм» и «Герта» победителя выявить не сумели

На стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме состоялся матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2017/18 с участием местного «Хоффенхайма» и берлинской «Герты».
Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Хозяева вышли вперёд на 6-й минуте, когда точным ударом отметился Сандро Вагнер. Отыграться гости сумели через 10 минут после начала второго тайма — счёт сравнял Александер Эшвайн.
В таблице немецкого чемпионата «Хоффенхайм» (8 очков) располагается на четвёртой строчке, а «Герта» (5) занимает 11-е место.