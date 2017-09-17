«Реал» объявил о договорённости по продлению контракта с Карвахалем

«Реал» на своём официальном сайте объявил о договорённости по продлению контракта с защитником Даниэлем Карвахалем. Соглашение будет продлено до 30 июня 2022 года. Карвахаль завтра, 18 сентября, проведёт пресс-конференцию по поводу данного события.
25-летний испанский защитник, который является воспитанником «Реала», вернулся в мадридский клуб из «Байера» в 2013 году. С тех пор Карвахаль трижды выиграл со «сливочными» Лигу чемпионов, по одному разу — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, три раза — Суперкубок УЕФА и дважды — клубный чемпионат мира.
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