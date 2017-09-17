Кучаев: у молодёжи ЦСКА есть огромный шанс проявить себя

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился впечатлениями от матча 10-го тура РФПЛ с «Ростов». «Армейцы» на своём поле победили со счётом 2:0.
«Игра получилась сложной. «Ростов» — такая команда, которая отсиживается в обороне и действует на контратаках. Нам было тяжело взламывать эту оборону. Хорошо, что получилось забить со стандарта, выжать максимум из игры и выиграть. Ключевым моментом стал первый гол.
Тренеры обращали внимание на то, что «Ростов» опасен на контратаках, что очень плотно обороняется. Надо было быстро переводить мяч с фланга на фланг и реализовывать свои моменты. Меня просили сыграть против быстрого игрока — Муссы Думбия, не давать ему разворачиваться и за счёт свежести самому выбегать вперёд.
Мы (молодые игроки. — Прим. «Чемпионата») стараемся помогать команде. У нас очень плотный график, другие игроки устают, мы помогаем чем можем. У нас есть огромный шанс проявить себя. Мандража нет. Просто хочется не ошибаться на поле, принимать больше правильных решений и помогать команде", — поведал 19-летний хавбек в интервью клубной пресс-службе.