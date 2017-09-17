Бердыев: Азмун обязан реализовывать те моменты, которые есть

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев выступил на пресс-конференции после матча 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча в Казани завершилась поражением хозяев поля со счётом 0:1, единственный гол на 87-й минуте забил полузащитник екатеринбургской команды Эрик Бикфалви.
«Если в первом тайме особого удовлетворения не было, то во втором есть определённое удовлетворение игрой, прессингом, моментами, которые создавали. Но, к сожалению, так бывает, что в контратаке пропустили. Надеюсь, что начала вырисовываться та игра, которую мы увидели в начале второго тайма. Если выздоровеют все игроки, будет легче», — заявил Бердыев, который высказался относительно большого количества травм.
«Думаю, в течение недели появится тренер по физподготовке. Мы с ним работали и здесь, и в «Ростове». Что касается травм, то системы нет, как правило, они случаются на тренировках: удары, ушибы. Но, надеюсь, всё стабилизируется», — отметил наставник «Рубина», у которого спросили, возможно ли решать проблемы с реализацией на тренировочном уровне.
«Мы целенаправленно работаем над этим, но так получается, что в игре этот компонент хромает. Мы постоянно над этим работаем, и со временем всё должно наладиться», — поведал Бердыев, которого спросили, не кажется ли ему, что проблемы нападающего Сердара Азмуна с реализацией лежат в психологической плоскости.
«Да, безусловно, это есть, он переживает, что не забил. Я его понимаю, но всё-таки те моменты, которые есть, он обязан реализовывать», — отметил специалист.
Наконец, Бердыев рассказал, каким составом «Рубин» отправится на матч 1/16 финала Кубка России с «Оренбургом».
«Будет ротация, но поедет основной состав. Может, те, кто меньше играл, выйдут на поле», — приводит слова Бердыева официальный сайт «Рубина».