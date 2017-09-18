Дортмундская «Боруссия» — третий клуб, одержавший 750 побед в Бундеслиге

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала на своем поле «Кёльн» и добилась разгромной победы со счётом 5:0.
Эта победа стала для «шмелей» 750-й в немецкой Бундеслиге. Дортмундская «Боруссия» достигла этой отметки третьей. Ранее показатель в 750 побед покорился мюнхенской «Баварии» (1046) и бременскому «Вердеру» (761).
В турнирной таблице немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» делит лидерство с «Ганновером»: обе команды набрали по 10 очков в четырех матчах турнира.
«Боруссия» в Дортмунде учинила разгром «Кёльну»