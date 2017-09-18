Фонсека прокомментировал отсутствие Срны в матче «Черноморец» — «Шахтер»

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Пауло Фонсека прокомментировал отсутствие капитана команды Дарио Срны в матче 9-го тура чемпионата Украины с «Черноморцем». Игра состоялась 17 сентября в Одессе и завершилась со счётом 0:0.
«Единственное, что я скажу по поводу Дарио: он не приехал сюда с нами, поскольку это было моим решением. Я дал ему время отдохнуть после сложнейшего матча с «Наполи», равно как провёл ротацию с другими футболистами», — приводит слова Фонсеки официальный сайт «горняков».
Ранее в СМИ появилась информация, что Срна провалил допинг-тест, из-за чего не полетел с командой на игру в Одессу.
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